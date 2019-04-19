Нацбанк: події з «ПриватБанком» істотно на курс не вплинули, а реакція фінринку – тимчасова. Фото: LIGA

https://racurs.ua/ua/n120964-nacbank-podiyi-z-pryvatbankom-istotno-na-kurs-ne-vplynuly-a-reakciya-finrynku-tymchasova.html

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Глава ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що реакція фінансового ринку на суд по «ПриватБанку» є тимчасовою.

За словами Данилишина, рішення суду істотно не змінили курс валют і екстраординарні тенденції не спостерігаються. Про це повідомив глава Ради НБУ на своїй сторінці в Facebook.

Так, сьогодні в Міжбанку вранці середні котирування на покупку і продаж становили 26,85 і 26,95 грн/дол., а до 11.00 ранку цифри опустилися до 26,86 і 26,90 грн/дол. (купівля і продаж, відповідно).

За словами Данилишина, українська економіка останні 12 кварталів постійно зростає, а за минулий рік рівень ВВП виріс на 3,3%. У перерахунку на одну людину номінальний ВВП становить 84,19 тис. грн. (3,56 трлн грн в цілому).

Минулого року банківська система країни отримала 21,7 млрд прибутку, що становить історичний максимум, за запевненнями Данилишина. За його словами, Нацбанк купив в резерви близько 700 млн дол.

«ПриватБанк» продовжує стабільно працювати, а апеляційний процес може розтягнутися на кілька років. Однак, судовий спір стосується тільки екс-акціонерів і нинішніх власників. На вкладниках банку це ніяк не позначиться.