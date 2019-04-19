Курс долара в Україні зріс на 14 копійок. Фото: Дніпроград

https://racurs.ua/ua/n120937-kurs-valut-na-19-kvitnya-amerykanskyy-dolar-podorojchav.html

Ракурс

Офіційний курс гривні до американського долара та євро 19 квітня встановив Нацбанк.

Офіційна валюта Сполучених Штатів Америки зросла в ціні на 14 коп. Набрало в ціні й євро. Про це свідчить офіційний курс валют, який був сьогодні встановлений Національним банком України.

У п’ятницю, 19 квітня, 1 дол. коштує 26 грн 83 коп. Раніше американський долар дешевшав у відношенні до гривні. За 1 євро треба сьогодні заплатити 30 грн 19 коп. Таким чином, європейська валюта зросла на 3 коп.

Як відомо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, якою визнав процедуру виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства. У Нацбанку пообіцяли, що оскаржуватимуть це рішення.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України не підтвердив інформацію щодо обмеження на зняття готівки у банкоматах і касах «ПриватБанку». А народний депутат Вадим Денисенко відзначив, що рішення суду про незаконність націоналізації не набуло чинності, тому всі депозити та вклади українців гарантовані державою.