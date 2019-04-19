На Житомирщині чоловік зґвалтував 3-річну дитину. Фото: Эхо Казахстана

https://racurs.ua/ua/n120936-na-jytomyrschyni-cholovik-z-valtuvav-3-richnu-dytynu.html

Ракурс

В селі Житомирської області 32-річний чоловік зґвалтував 3-річну дитину. Він завів її до сараю, де й знущався над нею. Дитину та ґвалтівника знайшла її мати.

Слідством встановлено, що раніше чоловіка вже було засуджено за крадіжки. Трагічний інцидент стався вчора. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У своєму повідомленні Аброськін нагадав про законопроект № 6607. Він передбачає відкриту реєстрацію осіб, які скоїли статевий злочин стосовно дітей.

Аналогічні реєстри, за словами Аброськіна, є у всіх розвинутих країнах світу і потрібні для профілактики злочинів та захисту дітей.

Зазначимо, що правоохоронець регулярно публікує подібні випадки на підтримку законопроекту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку квітня на Київщині дівчинку-підлітка зґвалтували і пограбували в електричці.