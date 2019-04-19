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Ракурс
На Житомирщині чоловік зґвалтував 3-річну дитину. Фото: Эхо Казахстана

На Житомирщині чоловік зґвалтував 3-річну дитину

19 кві 2019, 12:14
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В селі Житомирської області 32-річний чоловік зґвалтував 3-річну дитину. Він завів її до сараю, де й знущався над нею. Дитину та ґвалтівника знайшла її мати.

Слідством встановлено, що раніше чоловіка вже було засуджено за крадіжки. Трагічний інцидент стався вчора. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У своєму повідомленні Аброськін нагадав про законопроект № 6607. Він передбачає відкриту реєстрацію осіб, які скоїли статевий злочин стосовно дітей.

Аналогічні реєстри, за словами Аброськіна, є у всіх розвинутих країнах світу і потрібні для профілактики злочинів та захисту дітей.

Заява Аброськіна щодо зґвалтування дитини. Фото: Facebook

Зазначимо, що правоохоронець регулярно публікує подібні випадки на підтримку законопроекту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку квітня на Київщині дівчинку-підлітка зґвалтували і пограбували в електричці.

Джерело: Ракурс


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