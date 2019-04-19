В Житомирской области мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка. Фото: Эхо Казахстана

https://racurs.ua/n120936-v-jitomirskoy-oblasti-mujchina-iznasiloval-3-letnego-rebenka.html

Ракурс

В селе Житомирской области 32-летний мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка. Он завел егов сарай, где и издевался над ним. Ребенка и насильника нашла его мать.

Следствием установлено, что ранее мужчина уже был осужден за кражи. Трагический инцидент произошел вчера. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В своем сообщении Аброськин напомнил о законопроекте № 6607. Он предусматривает открытую регистрацию лиц, совершивших половое преступление в отношении детей.

Аналогичные реестры, по словам Аброськина, есть во всех развитых странах мира и нужны для профилактики преступлений и защиты детей.

Отметим, что правоохранитель регулярно публикует подобные случаи в поддержку законопроекта.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале апреля на Киевщине девочку-подростка изнасиловали и ограбили в электричке.