Instagram позволит скрывать лайки под постами. Фото: Bosslike

https://racurs.ua/n120935-instagram-pozvolit-skryvat-layki-pod-postami.html

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Instagram позволит скрывать лайки под постами. Указанную функцию тестируют разработчики.

В коде программы была выявлена функцию, с помощью которой автор поста может сделать невидимым количество лайков для других пользователей, сообщает Джейн Вонг, специалист по обратной разработке в Twitter.

Указанную функцию по сокрытию лайков Вонг обнаружила в коде приложения для Android.

В Instagram заявили, что пока официально не тестируют указанную функцию. В то же время в компании думают над тем, как уменьшить давление на пользователей соцсети.

По мнению специалистов, функция скрытые лайки поможет сконцентрировать внимание на качестве контента и количестве подписчиков. Впрочем, алгоритм размещения постов в ленте изменен не будет и пользователям все же придется бороться за лайки.

Ранее сообщалось, что в Instagram добавят функцию покупки товара. Пользователи сети смогут оформить заказ, не выходя из соцсети.