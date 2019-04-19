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Ракурс
Instagram позволит скрывать лайки под постами. Фото: Bosslike

Instagram позволит скрывать лайки под постами

19 апр 2019, 11:50
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Instagram позволит скрывать лайки под постами. Указанную функцию тестируют разработчики.

В коде программы была выявлена функцию, с помощью которой автор поста может сделать невидимым количество лайков для других пользователей, сообщает Джейн Вонг, специалист по обратной разработке в Twitter.

Указанную функцию по сокрытию лайков Вонг обнаружила в коде приложения для Android.

В Instagram заявили, что пока официально не тестируют указанную функцию. В то же время в компании думают над тем, как уменьшить давление на пользователей соцсети.

По мнению специалистов, функция скрытые лайки поможет сконцентрировать внимание на качестве контента и количестве подписчиков. Впрочем, алгоритм размещения постов в ленте изменен не будет и пользователям все же придется бороться за лайки.

Instagram позволит скрывать лайки под постами. Фото: Скрін

Instagram позволит скрывать лайки под постами. Фото: Скрін

Ранее сообщалось, что в Instagram добавят функцию покупки товара. Пользователи сети смогут оформить заказ, не выходя из соцсети.

Источник: Ракурс


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