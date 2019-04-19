Журналистку убили во время беспорядков в Северной Ирландии. Фото: twitter/Jacpoludek

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Ракурс

В Северной Ирландии 29-летняя журналистка была застрелена во время масштабных беспорядков в городе Лондондерри.

Полиция объясняет гибель журналистки террористическим актом. Масштабные беспорядки вспыхнули накануне пасхальных выходных. В это время ирландцы традиционно вспоминают о восстании 1916-го года. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Погибшая журналистка много писала о кровавом конфликте в Ольстере, во время которого британские военные расстреляли мирных демонстрантов, а также рассматривала последствия конфликта для обеих сторон.

Во время вечерних волнений участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью. На фотографиях с места событий можно заметить вооруженных полицейских и горящие автомобили.

С начала года в этом районе возобновили свою активную деятельность военизированные группировки и в городе можно часто услышать взрывы бомб. Однако журналистка стала первой жертвой этого противостояния.

Переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза усиливают риски новой волны насилия в Ольстере (Северная Ирландия). Там сложились напряженные отношения между католиками-националистами, которые хотят примкнуть к Ирландии, и протестантами-юнионистами, которые поддерживают единство с Великобританией.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине марта британского десантника отправили под суд за расстрел участников мирной демонстрации в 1972 году в Ольстере.