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Ракурс
Журналістку вбили під час заворушень у Північній Ірландії. Фото: twitter/Jacpoludek

Журналістку вбили під час заворушень у Північній Ірландії (ФОТО)

19 кві 2019, 11:29
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У Північній Ірландії 29-річна журналістка була застрелена під час масштабних заворушень в місті Лондондеррі.

Поліція пояснює загибель журналістки терористичним актом. Масштабні заворушення спалахнули напередодні великодніх вихідних. В цей час ірландці традиційно згадують про повстання 1916-го року. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Журналістку вбили під час заворушень у Північній Ірландії. Фото: twitter/Jacpoludek

Загибла журналістка багато писала про кривавий конфлікті в Ольстері, під час якого британські військові розстріляли мирних демонстрантів, а також розглядала наслідки конфлікту для обох сторін.

Під час вечірніх хвилювань учасники заворушень кидали пляшки із запальною сумішшю. На фотографіях з місця подій можна помітити озброєних поліцейських і автомобілі, що горять.

Під час масових заворушень у Північній Ірландії розкидали пляшки з горючою сумішшю

З початку року в цьому районі відновили свою активну діяльність воєнізовані угруповання і в місті можна часто почути вибухи бомб. Однак журналістка стала першою жертвою цього протистояння.

Переговори про вихід Великої Британії з Європейського Союзу підсилюють ризики нової хвилі насильства в Ольстері (Північна Ірландія). Там склалися напружені відносини між католиками-націоналістами, які хочуть долучитися до Ірландії, і протестантами-юніоністами, які підтримують єдність з Великою Британією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині березня британського десантника відправили під суд за розстріл учасників мирної демонстрації в 1972 році в Ольстері.


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