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Військові навчання тривають на Одещині. Фото: Bigmir.net

Військові навчання морських піхотинців розпочалися на Одещині (ФОТО)

19 кві 2019, 11:05
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Військові навчання підрозділу морської піхоти розпочалися на Одещині. В ході навчань українські військові відпрацьовують пошук та виявлення умовних збройних формувань у певному районі.

Згідно з умовами навчань, піхотинцям вдалося знищити десант противника, який намагався висадитись на узбережжі Азовського моря, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У навчаннях окрім морських піхотинців взяли участь артилерія та авіація. Військові відпрацювали навички злагодженої роботи представників всіх підрозділів.

В рамках навчань було відпрацьовано висадку тактичного десанту та нанесення авіаударів по умовним морським цілям. Також вчені проводили деблокуючі дії уздовж морського узбережжя. Зазначається, що навчання проходили в умовах, наближених до бойових і українські військові впоралися із поставленими завданнями.

Військові навчання тривають на Одещині. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Військові навчання тривають на Одещині. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Військові навчання тривають на Одещині. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Джерело: Ракурс


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