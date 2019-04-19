Военные учения морских пехотинцев начались в Одесской области. Фото: Bigmir.net

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Военные учения подразделения морской пехоты начались в Одесской области. В ходе учений украинские военные отрабатывают поиск и выявление условных вооруженных формирований в определенном районе.

По условиям учений, пехотинцам удалось уничтожить десант противника, который пытался высадиться на побережье Азовского моря, сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В учениях кроме морских пехотинцев приняли участие артиллерия и авиация. Военные отработали навыки слаженной работы представителей всех подразделений.

В рамках учений была отработана высадка тактического десанта и нанесение авиаударов по условным морским целям. Также ученые проводили деблокирующие действия вдоль морского побережья. Отмечается, что учения проходили в условиях, приближенных к боевым и украинские военные справились с поставленными задачами.