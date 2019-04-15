Украина проверила противовоздушную оборону в ответ на российские учения в Ростовской области

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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) Украина проверила свою противовоздушную оборону (ПВО) в ответ на российские учения в Ростовской области.

По информации разведки, на прошлой неделе в 20-ти километрах от государственной границы Украины россияне провели учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям, сообщили 15 апреля в пресс-службе ООС.

В субботу, 13 апреля, в ООС состоялись учения самолетов истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск. Вооруженные силы испытали зенитно-ракетный комплекс С-300, зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23−3.

На полигоне войска ПВО построили многоуровневую систему противовоздушной обороны. Данные об условном воздушном нападении получали с помощью радиотехнических комплексов украинского производства, в частности, радиолокационных станций 19Ж6 и Р-18 «Малахит».

Подразделения отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, ведение огня по воздушному противнику из засады. Состоялись и практические пуски ракет, огонь велся и с пушечного вооружения.

Напомним, что в марте этого года украинские военные провели учения тактической авиации в Азовском море. Учебно-боевую задачу выполняло звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25. В конце марта силы противовоздушной обороны показали, как защищают государственные объекты в Киевской области.