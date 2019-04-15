Україна перевірила протиповітряну оборону у відповідь на російські авіанавчання у Ростовській області

https://racurs.ua/ua/n120751-ukrayina-pereviryla-protypovitryanu-oboronu-u-vidpovid-na-rosiyski-avianavchannya-u-rostovskiy.html

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У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) Україна перевірила власну протиповітряну оборону (ППО) у відповідь на російські авіанавчання у Ростовській області.

За інформацією розвідки, минулого тижня за 20 кілометрів від державного кордону України росіяни провели навчання з наведення стратегічної авіації для ударів по наземним цілям, повідомили 15 квітня у прес-службі ООС.

У суботу, 13 квітня, в ООС відбулись навчання літаків винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ. Збройні сили випробували зенітно-ракетний комплекс С-300, зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стріла-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23−3.

На полігоні війська ППО побудували багаторівневу систему протиповітряної оборони. Дані про умовний повітряний напад отримували за допомогою радіотехнічних комплексів українського виробництва, зокрема, радіолокаційних станцій 19Ж6 та Р-18 «Малахіт».

Підрозділи відпрацювали виявлення, супроводження і знищення повітряних цілей, ведення вогню по повітряному противнику із засідок. Відбулися й практичні пуски ракет, вогонь вівся і з гарматного озброєння.

Нагадаємо, що у березні цього року українські військові провели навчання тактичної авіації в Азовському морі. Навчально-бойове завдання виконувала ланка винищувачів МіГ-29 та пара штурмовиків Су-25. Наприкінці березня сили протиповітряної оборони показали, як захищають державні об'єкти у Київській області.