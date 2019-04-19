Експерти вказали на недоліки окремих кандидатів команди Зе. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n120931-ministerski-portfeli-v-zekomandi-viddadut-plagiatoru-y-ekspertu-z-narodovladdya.html

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Представників команди Володимира Зеленського — радника з питань освіти і науки Сергія Бабака та експерта з міжнародних відносин Олександра Мережка розкритикували окремі українські експерти.

Сергій Бабак у команді Зеленського є радником із питань освіти та науки. Він працює директором освітніх програм Українського інституту майбутнього. Свого часу освітянин очолював державне підприємство «Науково-технічний центр новітніх технологій Національної академії наук України», був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Здобував освіту Бабак у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, закінчив факультет міжнародної економіки. Також він здобув диплом Napier University в Единбурзі за спеціальністю «фінансові послуги». Крім того, Бабак має також юридичну та психологічну освіти, 20 років наукового та викладацького стажу, п’ять років був проректором приватного університету,

Дослідник Університету Берклі в Каліфорнії Інна Совсун у власній статті пише, що Бабак в інтерв’ю журналу «Країна» заявляв про те, що в Україні «страшенна невідповідність професій, за якими готують у вищих навчальних закладах, до затребуваних на ринку». За його словами, в 2018 році 29 млрд грн виділили на держзамовлення, а 30% коштів пішло на спеціальності «економіка» та «право». Бабак стверджував, що наразі в Україні 10 юристів на одну вакансію.

У своєму матеріалі дослідник вказує, що Бабак некомпетентний в освітніх питаннях. Постанова про державне замовлення на 2018 рік справді вказує суму 28,98 млрд грн.

«Щоправда, якщо трішки уважніше подивитися документ, то стає зрозуміло, що постанова стосується державного замовлення не лише для вищої освіти (тобто підготовки на рівні бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури). Вказана цифра включає в себе щонайменше 1,7 млрд грн на післядипломну освіту і 350 млн грн — на підготовку робітничих кадрів», — пише автор статті.

Інші випадки, які свідчать про необізнаність Бабака в освітній сфері, теж вказуються в матеріалі.

Свого часу Бабак потрапив у скандал із плагіатом у своїх роботах. Представники громадської антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» виразили йому недовіру й вимагали перевірити на плагіат дисертації членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, щодо яких існують заяви інших осіб про наявність плагіату в їхніх дисертаціях. Серед таких осіб значився й Сергій Бабак.

У соцмережах писали, що стаття Бабака «Мониторинг окружающей среды АЭС с использованием систем видеонаблюдения и измерения мощности экспозиционной дозы на базе беспилотного авиационного комплекса» у журналі «Системы обработки информации» № 7 за 2015 рік є повним плагіатом із російських статей. Вказується, що радник Зеленського використав у своїй статті працю російського студента.

Олександр Мережко у команді Володимира Зеленського відповідає за міжнародні відносини і народовладдя. Мережко є доктором юридичних наук, завідує кафедрою права Київського національного лінгвістичного університету. Він спеціалізується на публічному та приватному міжнародному праві, праві та правозастосуванні Євросоюзу. Свого часу він працював у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського та в Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ.

Політичний аналітик Валентин Красноперов на власній сторінці у Facebook стверджує, що Мережко вважає Україну відповідальною за Голодомор 1932−1933 років. Він наводить цитати зі статті Мережка «Хто несе відповідальність за Голодомор?» від 19 січня 2007 року.

«Так хто ж повинен зараз відшкодувати шкоду, заподіяну Голодомором? До кого конкретно можуть звернутися за компенсацією жертви Голодомору і їх спадкоємці? З юридичної точки зору, відповідь на це питання цілком зрозуміла і не викликає сумнівів: відшкодувати шкоду, заподіяну Голодомором, зобов’язана саме Україна, причому як матеріальну, так і моральну», — йдеться в матеріалі Мережка.

Автор статті пише, що жертви Голодомору та їхні нащадки повинні отримати право на зменшення комунальних платежів.

У статті «Сон розуму: український націоналізм як ідеологія» від 17 квітня 2007 року Мережко писав, що «прихильник українського націоналізму сприймає мову не просто як засіб комунікації, а як якусь особливу метафізичну сутність, що стоїть над людиною й вимагає поклоніння». У його статті зазначається, що таким чином українська мова як мова державна стає інструментом репресії по відношенню до тих, хто говорить і думає з допомогою російської чи іншої мови.

Нагадаємо, 18 квітня кандидат в президенти Володимир Зеленський представив свою команду в ефірі програми «Право на владу». Під час ефіру молодий політик розповів, в чому спеціалізується кожен з членів його команди.