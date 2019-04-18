Зеленський представив команду: доктор Комаровський і потенційний міністр оборони від Гриценка. Фото: Дело

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Ракурс

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представив сьогодні свою команду в ефірі програми «Право на владу».

Під час ефіру Зеленський розповів, в чому спеціалізується кожен з членів його команди. Так, Іван Апаршин виявився експертом з безпеки і оборони. Примітно, що його ж кандидат Анатолій Гриценко збирався висунути на посаду міністра оборони. Про це повідомляє УНІАН.

Радником з медицини Зеленського виявився Євген Комаровський, а за внутрішню політику відповідає Дмитро Разумков. Міжнародні відносини Зеленський довірив Олександру Данилюку (міністр фінансів при Гройсманом).

Антикорупційних фахівців виявилося декілька. Так, за антикорупційну політику відповідають Галина Янченко та Руслан Рябошапка. Однак Рябошапка також займається правоохоронною діяльністю, а Янченко — digital-рішеннями.

За органи правосуддя відповідає Сергій Іонушас, а за правоохоронні органи — Денис Монастирський.

За реформи в судовій системі візьметься Ірина Венедиктова, а за економіку, оподаткування і фінанси — Данило Гетманцев.

Експертом з міжнародних відносин і народовладдя в команді Зеленського є Олександр Мережко, а напрямком економічної політики завідує Олег Бондаренко.

У команді Зеленського також є експерт реалізації рівних прав і можливостей Марина Бардіна. Освіту пропонують покласти на Сергія Бабака, а виборче законодавство і права людини — на Сергія Кальченка.

Експертом з комунальних послуг, антимонопольного регулювання та енергетики є Андрій Герус.

Як раніше повідомлялося, завтра о 21.00 пройдуть дебати кандидатів у президенти України Зеленського і Порошенко.