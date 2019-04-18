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Ракурс
Порошенко та РНБО зібрались на нараду через «ПриватБанк». Фото: Радіо Свобода

Порошенко та РНБО зібрались на нараду через «ПриватБанк» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 кві 2019, 21:27
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Діючий президент України Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) на нараду. Службовці обговорюють ризики через денаціоналізацію «ПриватБанку».

Нарада почалася о 21.00. Під час зустрічі вже наголосили, що денаціоналізація фінансової установи грозить тим, що фонду гарантування потрібно буде виплатили вкладникам понад 100 млрд грн, а також може виникнути інфляція.

Джерело: Ракурс


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