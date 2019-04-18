Порошенко та РНБО зібрались на нараду через «ПриватБанк». Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120921-poroshenko-ta-rnbo-zibralys-na-naradu-cherez-pryvatbank-translyaciya.html

Ракурс

Діючий президент України Петро Порошенко терміново зібрав Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) на нараду. Службовці обговорюють ризики через денаціоналізацію «ПриватБанку».

Нарада почалася о 21.00. Під час зустрічі вже наголосили, що денаціоналізація фінансової установи грозить тим, що фонду гарантування потрібно буде виплатили вкладникам понад 100 млрд грн, а також може виникнути інфляція.