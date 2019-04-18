Порошенко терміново скликав нараду в РНБО через «ПриватБанк». Фото: oko-planet

https://racurs.ua/ua/n120920-poroshenko-terminovo-sklykav-naradu-v-rnbo-cherez-pryvatbank.html

Ракурс

Діючий президент України Петро Порошенко терміново скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

На засіданні планують обговорити ризики та загрози у зв’язку з сьогоднішнім програшом Національного банку у справі щодо націоналізації «ПриватБанку». Про це повідомляє президент на своїй сторінці у Twitter.

Нарада запланована на 21.00

Як відомо, сьогодні Нацбанк України програв суд щодо націоналізації «ПриватБанку» і процедуру визнали такою, що порушує законодавство. Рішення ще не набуло чинності і повний текст рішення мають підготовити протягом 10 днів.

Потім у НБУ буде 30 днів для оскарження.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Порошенко у терміновому телезверненні попередив українців про загрозу дефолту та економічної кризи.