«ПриватБанк»: НБУ коментує рішення суду і подальші дії (ТРАНСЛЯЦІЯ)

“ПриватБанк”: НБУ коментує рішення суду і подальші дії. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n120913-pryvatbank-nbu-komentuie-rishennya-sudu-i-podalshi-diyi-translyaciya.html

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Національний банк України дає брифінг щодо сьогоднішнього рішення суду, яким націоналізацію «ПриватБанку», що колись належав олігарху Ігорю Коломойському, визнано незаконною.

«Повернення „ПриватБанку“ колишнім власникам через скасування націоналізації неможливе», — заявила глава НБУ Катерина Рожкова.

Вона додала, що єдиним акціонером банку наразі є український народ.

НБУ подаватиме апеляцію. Тактику захисту Рожкова розповідати відмовилася, але запевнила в наявності документів, які засвідчують правильність рішення про націоналізацію «Привату».