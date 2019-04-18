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“ПриватБанк”: НБУ коментує рішення суду і подальші дії. Фото: Facebook
«ПриватБанк»: НБУ коментує рішення суду і подальші дії (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n120913-pryvatbank-nbu-komentuie-rishennya-sudu-i-podalshi-diyi-translyaciya.htmlРакурс
Національний банк України дає брифінг щодо сьогоднішнього рішення суду, яким націоналізацію «ПриватБанку», що колись належав олігарху Ігорю Коломойському, визнано незаконною.
«Повернення „ПриватБанку“ колишнім власникам через скасування націоналізації неможливе», — заявила глава НБУ Катерина Рожкова.
Вона додала, що єдиним акціонером банку наразі є український народ.
НБУ подаватиме апеляцію. Тактику захисту Рожкова розповідати відмовилася, але запевнила в наявності документів, які засвідчують правильність рішення про націоналізацію «Привату».
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