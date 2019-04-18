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Ракурс
«ПриватБанк»: НБУ комментирует решение суда и дальнейшие действия. Фото: Facebook

«ПриватБанк»: НБУ комментирует решение суда и дальнейшие действия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 апр 2019, 17:02
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Национальный банк Украины дает брифинг относительно сегодняшнего решения суда, которым национализация «ПриватБанка», некогда принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, признана незаконной.

«Возвращение „ПриватБанка“ бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно», — заявила глава НБУ Екатерина Рожкова.

Она добавила, что единственным акционером банка сейчас является украинский народ.

НБУ будет подавать апелляцию. Тактику защиты Рожкова раскрывать отказалась, но заверила в наличии документов, подтверждающих правильность решения о национализации «Привата».

Источник: Ракурс


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