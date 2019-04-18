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«ПриватБанк»: НБУ комментирует решение суда и дальнейшие действия. Фото: Facebook
«ПриватБанк»: НБУ комментирует решение суда и дальнейшие действия (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n120913-privatbank-nbu-kommentiruet-reshenie-suda-i-dalneyshie-deystviya-translyaciya.htmlРакурс
Национальный банк Украины дает брифинг относительно сегодняшнего решения суда, которым национализация «ПриватБанка», некогда принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, признана незаконной.
«Возвращение „ПриватБанка“ бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно», — заявила глава НБУ Екатерина Рожкова.
Она добавила, что единственным акционером банка сейчас является украинский народ.
НБУ будет подавать апелляцию. Тактику защиты Рожкова раскрывать отказалась, но заверила в наличии документов, подтверждающих правильность решения о национализации «Привата».
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