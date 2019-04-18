Гройсман о решении суда по «ПриватБанку»: Будет обжалование, без политики. Фото: ТСН

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Факт незаконности национализации «ПриватБанка» обжалуют в суде. Для этого у Минфина и Нацбанка будет 30 дней после получения полного текста решения. Его подготовят в ближайшие десять дней.

Апелляционные жалобы на решение окружного админсуда Киева уже начали готовить. Судебные процессы никоим образом не повлияли на финансовое учреждение и сейчас оно стабильно работает. Об этом сообщит премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге.

Гройман заявил, что государство докапитализировало учреждение на 155 млрд грн и теперь его волнует сохранение ресурсов государства и денег вкладчиков.

Во время брифинга у Гроймана спросили относительно вероятной связи между бизнесменом Игорем Коломойским и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, но он заявил, что не будет политизировать эту ситуацию.

Судья окружного админсуда столицы Богдан Санин, в свою очередь, рассказал, что по этому иску прошло более 16 заседаний, а в деле насчитывается более 50 томов. Этим объясняется тот факт, что дело рассматривается уже более двух лет.

Закрытый режим заседания обусловлен сохранением банковой тайны. Соответствующее ходатайство подавал Нацбанк.

Окружной админсуд Киева рассмотрел иск бизнесмена Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной. Коломойский подал иск к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Кабмину, Национального банка Украины (НБУ) и фонда гарантирования вкладов физлиц.

Ранее сообщалось, что хозяйственный суд Киева на днях отложил рассмотрение иска бизнесмена Игоря Коломойского о возвращении ему акций «ПриватБанка» до 7 мая.