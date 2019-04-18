Ким Чен Ын встретится с Путиным в апреле. Фото: Байкал24

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Ракурс

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию. Официальный визит Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля.

В рамках визита Ким Чен Ына в РФ лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что лидер Северной Кореи посетит Россию по приглашению Путина. Однако детали предстоящей встречи и тема переговоров руководителей двух стран пока неизвестны.

Согласно данным СМИ, Ким Чен Ын будет просить о поддержке Путина для оказания давления на США.

В то же время в КНДР не предоставили никакой информации относительно визита их лидера в Россию.

Напомним, в конце февраля 2019 года во Вьетнаме состоялись переговоры лидеров США и КНДР. В рамках встреч планировалось достичь договоренностей о снятии экономических санкций с Северной Кореи и разоружении полуострова. Впрочем переговоры завершились досрочно. Достичь согласия лидерам стран не удалось.