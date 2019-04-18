Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним у квітні. Фото: Байкал24

https://racurs.ua/ua/n120910-kim-chen-yn-zustrinetsya-z-putinym-u-kvitni.html

Ракурс

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає Російську Федерацію. Офіційний візит Кім Чен Ина відбудеться у другій половині квітня.

В рамках візиту Кім Чен Ина до РФ лідер КНДР зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Зазначається, що лідер Північної Кореї відвідає Росію на запрошення Путіна. Проте деталі майбутньої зустрічі та тема переговорів очільників обох країн наразі невідомі.

Згідно з даними ЗМІ, Кім Чен Ин проситиме про підтримку Путіна задля вчинення тиску на США.

Водночас у КНДР взагалі не надали жодної інформації щодо візиту їхнього лідеру до Росії.

Нагадаємо, наприкінці лютого у В'єтнамі відбулися переговори лідерів США та КНДР. В рамках зустрічей планувалося досягнути домовленостей щодо зняття економічних санкцій з Північної Кореї та роззброєння півострову. Утім переговори завершились достроково. Досягти згоди лідерам країн не вдалося.