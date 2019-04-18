Готуймо гаманці: реакція соцмереж на рішення суду щодо ПриватБанку / Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n120911-gryvni-prygotuvatysya-do-strybka-vgoru-reakciya-socmerej-na-rishennya-sudu-schodo-pryvatbanku.html

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Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 18 квітня задовольнив позов бізнесмена Ігоря Коломойського до Національного банку та уряду щодо націоналізації «ПриватБанку». Служителі Феміди визнали рішення щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави протиправним.

Ще у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ та акціонерів «ПриватБанку», зокрема Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Банк перейшов у власність держави, на його докапіталізацію загалом з держбюджету витратили понад 155 млрд грн. Торік у вересні суд підтвердив правомірність ухваленого Нацбанком рішення про віднесення «ПриватБанку» до категорії неплатоспроможних. Сьогодні суд став на бік Коломойського.

Українські користувачі у соцмережах по-різному відреагували на рішення суду щодо «ПриватБанку», зокрема через постать Коломойського, якого пов’язують із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

«Готуймо гаманці. Будьмо готовими платити з них. Ми вже раз платили за проблеми приватного банку — „ПриватБанку“, який був націоналізований. Заплатили з нашого спільного гаманця (бюджету) немало — більше 5 млрд. дол… Яким рішенням нас ''ощасливлять'' надалі? Поверненням банку колишнім власникам чи задоволенням вимог ''компенсації капіталу'' власникам? В який бік не поверни — суцільна благодать нашим кишеням. Про інші супутні ''благодаті'' не хочу навіть згадувати…», — пише політик Віктор Пинзеник.

«Два мільярди розділити на 42 млн — це приблизно по 50 баксів з кожного. Включаючи бабусь і грудних немовлят. Потягнемо ж, не питання. Аби бабусі нашої нової зірочки було приємно», — пише Віктор Трегубов.

«А можна швидкість п***ця якось зменшити? Бо я не встигаю за цим темпом, в мене вже капці злітають, а це тільки початок», — пише інший користувач.