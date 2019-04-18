Націоналізація ПриватБанку: Нацбанк коментує рішення суду на користь Коломойського / Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n120907-nacionalizaciya-pryvatbanku-nacbank-komentuie-rishennya-sudu-na-koryst-kolomoyskogo.html

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Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 18 квітня задовольнив позов бізнесмена Ігоря Коломойського до Національного банку та уряду щодо націоналізації «ПриватБанку». Служителі Феміди визнали рішення щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави протиправним.

Раніше у четвер у НБУ заявили, що звернуться до РНБО та уряду щодо подібних судових практик, які завдають шкоди міжнародному іміджу України. Також фінрегулятор нагадав, що рішення про визнання «ПриватБанку» банкрутом і його націоналізація ґрунтувались на «зменшенні розміру регулятивного капіталу до від'ємного значення».

Коментар суду:

Коментар Нацбанку:

Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ та акціонерів «ПриватБанку», зокрема Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Банк перейшов у власність держави, на його докапіталізацію загалом з держбюджету витратили понад 155 млрд грн.