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Ракурс
Национализация ПриватБанка: в суде комментируют решение в пользу Коломойского / Фото: ЕП

Национализация «ПриватБанка»: в суде комментируют решение в пользу Коломойского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 апр 2019, 15:33
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Окружной административный суд Киева своим решением от 18 апреля удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку и правительству относительно национализации «ПриватБанка». Служители Фемиды признали решение о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства противоправным.

Ранее в четверг в НБУ заявили, что обратятся в СНБО и правительство из-за подобных судебных практик, которые наносят ущерб международному имиджу Украины. Также финрегулятор напомнил, что решение о признании «ПриватБанка» банкротом и его последующая национализация основывались на «уменьшении размера регулятивного капитала к отрицательному значению».

Комментарий судьи-спикера:

Реакция Нацбанка:

Национализация «ПриватБанка» / facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров «ПриватБанка», в частности Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, принял решение о национализации финучреждения. Банк перешел в собственность государства, на его докапитализацию из госбюджета потратили более 155 млрд грн.

Источник: Ракурс


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