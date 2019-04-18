Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Синицина

https://racurs.ua/n120906-sud-v-ognyah-faer-shou-ustroili-aktivisty-pered-zasedaniem-po-figurantu-dela-gandzuk-foto.html

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Несколько десятков активистов общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» устроили 18 апреля фаер-шоу возле здания Шевченковского райсуда столицы.

Сегодня в этом суде планировали рассмотреть дело Игоря Павловского — одного из подозреваемых в организации убийства общественной активистки и секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Павловскому могут изменить меру пресечения.

Участники акции держали в руках портрет Гандзюк, а также фотографии со страшными ранами, которые нанесли Екатерине во время нападения летом 2018 года в Херсоне.

Заседание суда второй раз подряд перенесли. Дело Павловского планировали рассмотреть еще вчера, но назначили заседание на сегодня.

Новая дата заседания — 19 апреля, 11.00. На Фейсбук-странице инициативы сообщили, что ни адвокаты, ни прокуроры не знают о местонахождении Павловского.

Напомним, что вероятному соорганизатору убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому изменили подозрение. Теперь речь идет не об организации, а укрываниии преступления.

Павловского, бывшего помощника народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука, арестовали 12 ноября 2018 года без альтернативы залога.

Сейчас адвокаты просят изменить содержание под стражей на домашний арест. Предполагают, что Павловского заставляют изменить показания представители председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который недавно оказался на свободе и продолжает выполнять полномочия.