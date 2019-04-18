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Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Синицина

Суд в огнях: фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк (ФОТО)

18 апр 2019, 15:31
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Несколько десятков активистов общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» устроили 18 апреля фаер-шоу возле здания Шевченковского райсуда столицы.

Сегодня в этом суде планировали рассмотреть дело Игоря Павловского — одного из подозреваемых в организации убийства общественной активистки и секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Павловскому могут изменить меру пресечения.

Участники акции держали в руках портрет Гандзюк, а также фотографии со страшными ранами, которые нанесли Екатерине во время нападения летом 2018 года в Херсоне.

Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранта дела Гандзюк, фото — Фейсбук М.Найема

Заседание суда второй раз подряд перенесли. Дело Павловского планировали рассмотреть еще вчера, но назначили заседание на сегодня.

Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Синицина

Новая дата заседания — 19 апреля, 11.00. На Фейсбук-странице инициативы сообщили, что ни адвокаты, ни прокуроры не знают о местонахождении Павловского.

Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Синицина

Напомним, что вероятному соорганизатору убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому изменили подозрение. Теперь речь идет не об организации, а укрываниии преступления.

Павловского, бывшего помощника народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука, арестовали 12 ноября 2018 года без альтернативы залога.

Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Синицина

Сейчас адвокаты просят изменить содержание под стражей на домашний арест. Предполагают, что Павловского заставляют изменить показания представители председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который недавно оказался на свободе и продолжает выполнять полномочия.

Фаер-шоу устроили активисты перед заседанием по фигуранту дела Гандзюк, фото — Фейсбук М.Найем

Источник: Ракурс


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