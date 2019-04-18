Поставки угля в Украину приостановит Россия с 1 июня. Фото: Польский культурный центр в Калининграде

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Поставки угля в Украину ограничит Россия. Эти изменения вступят в силу с 1 июня 2019 года.

С июня поставки угля в Украину будут осуществляться только при наличии отдельных разрешений, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он уже подписал соответствующее постановление, информирует пресс-служба российского правительства.

Также он отметил, что ограничения будут касаться и некоторых категорий товаров топливно-энергетического комплекса. Так, ранее сообщалось о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Украину.

В России утверждают, что поставки угля из этой страны в Украину увеличились до 12,4 млн тонн в 2018 году.

Напомним, что Украина тоже расширила эмбарго на российские товары. В частности, из России в Украину запрещено ввозить формалин, карбамидоформальдегидные концентраты, а также банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков с бесцветного и цветного стекла и другие стеклянные емкости.