Постачання вугілля до України обмежить Росія з 1 червня. Фото: Польский культурный центр в Калининграде

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Постачання вугілля до України обмежить Росія. Ці зміни набудуть чинності з 1 червня 2019 року.

З червня постачання вугілля до України може здійснюватись лише за наявності окремих дозволів, повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він вже підписав відповідну постанову, інформує прес-служба російського уряду.

Також він зазначив, що обмеження стосуватимуться і деяких категорій товарів паливно-енергетичного комплексу. Так, раніше повідомлялось про заборону експорту нафти та нафтопродуктів з Росії до України.

У Росії стверджують, що постачання вугілля з цієї країни до України зросло до 12,4 млн тонн у 2018 році.

Нагадаємо, що Україна також розширила ембарго на російські товари. Зокрема, заборонено ввозити з Росії до України формалін, карбамідоформальдегідні концентрати, а також банки для консервування, пляшки для харчових продуктів і напоїв із безбарвного та кольорового скла й інші скляні ємності.