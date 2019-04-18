Це фейк: у Супрун відповіли Зеленському на звинувачення щодо медреформи, фото — Дело

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Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України відповіло кандидату у президенти Володимиру Зеленському на звинувачення щодо реформування медицини.

У МОЗ застерегли політиків і кандидатів у президенти від поширення фейків і дезінформації, повідомляється на сторінці міністерства у Фейсбук. Тут стверджується, що в інтерв’ю для «РБК-Україна» Зеленський «продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я».

Зокрема, кандидат обурився роботою швидкої допомоги, а також тим, що хворим у сільській місцевості важко добратися у лікарню. На його думку, медреформу ніхто предметно не обговорював.

В МОЗ відповіли, що перед стартом реформи детально обговорили її концепцію із 7,5 тис. пацієнтами, лікарями, експертами. В міністерстві послалися на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке засвідчило, що 70,3% пацієнтів задоволені вибором свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Крім того, в МОЗ запевнили Зеленського, що виклики швидкої допомоги не скасовано, а трансформація системи екстреної допомоги спрямована на те, щоб усі українці у критичному стані якомога швидше отримали якісну допомогу. У заяві йдеться про те, що сьогодні понад 70% викликів швидкої є «непрофільними випадками». Внаслідок цього часто не можна вчасно надати необхідну допомогу людям у критичному стані.

Щодо закидів кандидата у президенти про те, що швидка не їде до дітей з високою температурою, то звернення батьків вважаються екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає бригада.

Нагадаємо, що сьогодні кандидат Зеленський заявив, що в Україні можливо легалізувати медичну марихуану, а також узаконити проституцію в межах якогось одного українського міста. Окрім цього, виконавець головної ролі у серіалі «Слуга народу» вважає можливим легалізувати гральний бізнес у межах одного міста.