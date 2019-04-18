Сергій Жадан про вибори та культурну політику: Цілком реальним видається обнулення ситуації / Фото: УП

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Український поет, прозаїк, перекладач та активний учасник харківського Євромайдану Сергій Жадан, який також відомий своїми критичними висловлюваннями щодо політиків Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса, напередодні другого туру президентських виборів прокоментував ситуацію з волевиявленням в Україні.

На думку Жадана, культура традиційно лишається осторонь усіх емоційних розмов та категоричних заяв щодо корупції, кадрової політики та бізнесу в Росії, армії, економіки та зовнішньої політики. Про це він написав на власній Facebook-сторінці.

«Саме останні п’ять років держава має якусь бодай подобизну культурної політики… На рівні створення та підтримки інституцій і започаткування довготривалих і доволі затратних проектів. Інститут книги, Культурний фонд, Український інститут, Мистецький арсенал, Довженко-центр, Держкіно, загалом — послідовна підтримка вітчизняного кінематографу, формування та захист інформаційного простору», — зазначив Жадан.

На думку прозаїка, зі зміною політичного вектора, пріоритетів чи просто внаслідок популістських загравань формування нового культурного ландшафту буде нівельоване «років так на п’ять, в часи єдиного гастрольного простору».

«Ось тепер цілком реальним видається обнулення ситуації. Обнулення, яке так чи інакше призведе до того, що потім знову доведеться починати все від початку. Дивує, з яким марнотратством ми ставимось до власного часу, до власних ресурсів, до власного потенціалу», — веде далі Жадан.

На його думку, суспільство відмовляється від того, що має, на користь того, чого, скоріш за все, не отримає.

«Не дивує лише одне — речі, пов’язані з культурною політикою, майже не проговорюються. Всіх куди більше цікавлять депутатські заробітки, а не дитячі бібліотеки», — резюмує Жадан.

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