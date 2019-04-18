Сергей Жадан о выборах и культурной политике: Вполне реальным кажется обнуление ситуации / Фото: УП

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Ракурс

Украинский поэт, прозаик, переводчик и активный участник харьковского Евромайдана Сергей Жадан, который также известен своими критическими высказываниями о Михаиле Добкине и Геннадии Кернесе, накануне второго тура президентских выборов прокомментировал ситуацию с волеизъявлением в Украине.

По мнению Жадана, культура традиционно остается в стороне всех эмоциональных разговоров и категорических заявлений о коррупции, кадровой политике, бизнесе в России, армии, экономике и внешней политике. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«Последние пять лет у государства есть хотя бы какое-то подобие культурной политики… На уровне создания и поддержки институтов и запуска длительных и довольно затратных проектов. Институт книги, Культурный фонд, Украинский институт, Художественный арсенал, Довженко-центр, Госкино, в общем — последовательная поддержка отечественного кинематографа, формирование и защита информационного пространства», — отметил Жадан.

По мнению писателя, после изменения политического вектора, приоритетов или просто вследствие популистских заигрываний формирование нового культурного ландшафта будет нивелировано «лет так на пять, во времена единого гастрольного пространства».

«Вот теперь вполне реальным представляется обнуление ситуации. Обнуление, которое так или иначе приведет к тому, что потом опять придется начинать все с самого начала. Удивляет, с каким расточительством мы относимся к собственному времени, к собственным ресурсам, к собственному потенциалу», — продолжает Жадан.

По его мнению, общество отказывается от того, что имеет, в пользу того, чего, скорее всего, не получит.

«Не удивляет только одно — вещи, связанные с культурной политикой, почти не проговариваются. Всех куда больше интересуют депутатские заработки, а не детские библиотеки», — резюмирует Жадан.

Напомним, ранее сегодня было обнародовано интервью Владимира Зеленского, в котором он заявил, что не будет спешить с подписанием языкового закона и критиковал украинские квоты на телевидении.

Также напомним, ранее писатель Лесь Подервянский, известный своими сатирическими пьесами, заявил, что народ, который избирает на роль главнокомандующего страны шута, стремитсяк самоуничтожению.