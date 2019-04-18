ДТП на розбитих дорогах: водіїв пропонують звільняти від відповідальності

Водіїв можуть звільнити від відповідальності за аварію через незадовільний стан доріг. Фото: Лайфхакер

https://racurs.ua/ua/n120902-vodiyiv-mojut-zvilnyty-vid-vidpovidalnosti-za-dtp-cherez-nezadovilnyy-stan-dorig.html

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У Верховній Раді пропонують звільняти водіїв від кримінальної відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), які сталися внаслідок незадовільного стану автомобільних доріг і вулиць. Такі зміни передбачає законопроект, внесений народним депутатом від фракції «Народний фронт» Ігорем Лапіним.

Законопроект «Про внесення доповнень до статті 286 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху» зареєстровано за № 10236 й оприлюднено на сайті парламенту.

Лапін пропонує звільняти від відповідальності й водіїв, які вчинили смертельну ДТП унаслідок порушення правил дорожнього руху іншими його учасниками. За словами депутата, наразі українським законодавством не враховується той факт, що водій міг вимушено порушити правила.

Зазначимо, що згідно з даними Патрульної поліції України, у 2018 році сталося близько 150 тис. аварій, у 24 тис. з них постраждали люди. Внаслідок ДТП минулого року загинуло 3350 осіб.