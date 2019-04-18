У Супрун ответили Зеленскому на обвинения касательно медреформы, фото — Дело

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Министерство здравоохранения Украины ответило кандидату Владимиру Зеленскому на обвинения касательно реформирования медицины.

В Минздраве предостерегли политиков и кандидатов в президенты от распространения фейков и дезинформации, сообщается на странице министерства в Фейсбук. Здесь утверждается, что в интервью «РБК-Украина» Зеленский «продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения».

В частности, кандидат возмутился работой скорой помощи, а также тем, что больным в сельской местности трудно добраться в больницу. По его мнению, медреформу никто предметно не обсуждал.

В Минздраве ответили, что перед стартом реформы подробно обсудили ее концепцию с 7,5 тыс. пациентов, врачей, экспертов. В министерстве сослались на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который показал, что 70,3% пациентов довольны выбором своего семейного врача, терапевта или педиатра.

Кроме того, в Минздраве заверили Зеленского, что вызовы скорой помощи не отменены, а трансформация системы экстренной помощи направлена ​​на то, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получили качественную помощь. В заявлении говорится, что сегодня более 70% вызовов скорой являются «непрофильными случаями». В результате часто нельзя вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии.

Относительно упреков кандидата в президенты о том, что скорая не едет к детям с высокой температурой, в Минздрав ответили, что обращения родителей считаются экстренными вызовами, на которые обязательно приезжает бригада.

Напомним, что сегодня кандидат Зеленский заявил, что в Украине возможно легализовать медицинскую марихуану, а также узаконить проституцию в пределах какого-то одного украинского города. Кроме этого, исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа» считает возможным легализовать игорный бизнес в пределах одного города.