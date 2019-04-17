Вероятный соорганизатор убийства Гандзюк может выйти из СИЗО из-за смены подозрения

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Вероятный соорганизатор убийства секретаря Херсонского горсовета и активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский может выйти из СИЗО на свободу из-за смены подозрения.

Павловскому изменили подозрение, сообщили 17 апреля в сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк?». Теперь речь идет не об организации, а укрывании преступления.

Игоря Павловского, бывшего помощника народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука, арестовали 12 ноября 2018 года без альтернативы залога.

Сегодня в Шевченковском райсуде Киева состоится заседании, после которого Павловского могут выпустить из СИЗО.

«Сегодня выпустят из-под стражи организатора убийства Игоря Павловского. Ему уже выбрали более легкую статью обвинения», — говорится в сообщении сообщества в Фейсбук.

Ранее активисты движения «Кто убил Катю Гандзюк?» уже предупреждали о том, что Павловскому суд планирует изменить меру пресечения. Адвокаты просят изменить содержание под стражей на домашний арест. Предполагают, что Павловского заставляют изменить показания представители председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который недавно оказался на свободе и продолжает выполнять полномочия.

Напомним, что в начале апреля ушел в отставку председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, которого также называли среди возможных организаторов убийства активистки Гандзюк.