Ймовірний співорганізатор вбивства Гандзюк може вийти з СІЗО через зміну підозри

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Ймовірний співорганізатор вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський може вийти з СІЗО через зміну підозри.

Павловському змінили підозру, повідомили 17 квітня у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?». Тепер йдеться не про організацію, а укривання злочину.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколи Паламарчука, арештували 12 листопада 2018 року без альтернативи застави.

Сьогодні у Шевченківському райсуді Києва відбудеться засіданні у справі, після якого Павловського можуть випустити із СІЗО.

«Сьогодні випустять з-під варти організатора вбивства Ігоря Павловського. Йому вже обрали більш легку статтю обвинувачення», — йдеться у повідомленні спільноти.

Раніше активісти руху «Хто вбив Катю Гандзюк?» вже попереджали про те, що Павловському суд планує змінити запобіжний захід. Адвокати просять змінити тримання під вартою на домашній арешт. Припускають, що Павловського змушують змінити свідчення представники голови Херсонської облради Владислава Мангера, який нещодавно опинився на волі і продовжує виконувати повноваження.

Нагадаємо, що на початку квітня пішов у відставку голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, якого також називали серед ймовірних організаторів вбивства активістки Гандзюк.