Суд не продовжив відсторонення Мангера з посади голови Херсонської облради, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120753-manger-povertaietsya-sud-ne-prodovjyv-yogo-vidstoronennya-z-posady-golovy-hersonskoyi-oblrady.html

Ракурс

Підозрюваний в організації убивства Катерини Гандзюк Владислав Мангер продовжить працювати в обласній раді Херсонської області. Шевченківський райсуд Києва 15 квітня не продовжив відсторонення його від посади.

Прокуратура просила продовжити термін відсторонення, апелюючи до ризику тиску з боку Мангера на потенційних свідків, а також необхідності проведення слідчих дій, повідомляє «Громадське».

Адвокати голови Херсонської облради стверджували, що посада їхнього клієнта не передбачає вплив на депутатів облради, адже він тільки координує проведення нарад. Захист також наполягав на тому, що попередній термін відсторонення закінчився 6 квітня, тому неможливо продовжити те, що вже скінчилося. Представники Мангера оприлюднили в суді й заяву депутатів облради, які вимагають повернути свого голову на посаду.

Мангер запевнив суд, що не може впливати на депутатів, а свідчення проти нього підозрюваних Торбіна та Павловського назвав суперечливими.

Нагадаємо, що 21 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення Владислава Мангера від виконання обов’язків голови Херсонської облради. Тоді Апеляційний суд вирішив залишити ухвалу Шевченківського райсуду без змін. Суд відсторонив Мангера від посади до 6 квітня.

Владислава Мангера підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, яку облили кислотою у липні 2018 року. Від отриманих травм вона померла у листопаді 2018-го.

Про підозру Мангеру оголосили 11 лютого, а 15 лютого суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави. Захисник Мангера одразу ж вніс заставу й очільник облради вийшов із СІЗО.