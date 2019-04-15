Топ-5 дивовижних розумних годинників: маленький синтезатор і робота без зарядки. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120752-top-5-dyvovyjnyh-rozumnyh-godynnykiv-malenkyy-syntezator-i-robota-bez-zaryadky-video.html

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Високі технології вже мало кого дивують своєю різноманітністю. Однак, топ-5 незвичайних годинників можуть вразити уяву навіть найвибагливішого знавця.

Годинники Synthwatch обладнані сім’ю клавішами, за допомогою яких гаджетом можна скористатися як міні-синтезатором. Користувач може створити мелодію, а потім відправити її на свій смартфон. Наразі годинник можуть відтворити до 200 звуків, але в планах розробників створення поліфонії. Гаджет виходить цього місяця.

Гаджет MyKronoz ZeTime є симбіозом звичайного стрілочного годинника і сенсорного дисплея. Особливістю годинника є його продуманість: коли вам прийде повідомлення, стрілки встануть на 9.15 і звільнять простір під текст.

Годинники mVoice G2 порадують своїх власників голосовим управлінням. На вибір користувача, гаджет може «заговорити» голосом Siri (помічника iPhone), Alexa (помічника Amazon) і Google Assistant. Час годинник показує стрілками і також може їх розсовувати для показу повідомлень.

Гаджет Quotes Watch може вмотивувати або розсмішити. Особливість годинника в тому, що він підбирає для власників цитати або жарти. Також за бажанням він може довантажувати для користувачів стрічку Twitter. У годинник впровадили e-ink, технологію яка використовується в електронних книгах, що значно знижує його енергоспоживання.

Годинники Matrix PowerWatch і зовсім прибирають питання енергоспоживання. Користувачі цього годинника забудуть про підзарядку, адже їх джерелом енергії стане зап’ястя користувача. Гаджет нагрівається від тепла людської руки завдяки термоелектричним елементам, а малопотужний процесор опускає планку енергоспоживання до 30 мікроват.

Раніше повідомлялося, що Apple навчила свій розумний годинник діагностувати серцево-судинні захворювання.