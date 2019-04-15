Топ-5 удивительных умных часов: маленький синтезатор и работа без зарядки. Фото: YouTube

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Высокие технологии уже мало кого удивляют своим разнообразием. Однако, топ-5 необычных часов могут поразить воображение даже искушенного знатока.

Часы Synthwatch оборудованы семью клавишами, с помощью которых гаджетом можно воспользоваться как мини-синтезатором. Пользователь может создать мелодию, а затем отправить ее на свой смартфон. На данный момент часы могут воспроизвести до 200 звуков, но в планах разработчиков создание полифонии. Гаджет выходит в этом месяце.

Гаджет MyKronoz ZeTime является симбиозом обычных стрелочных часов и сенсорного дисплея. Особенностью часов является их продуманность: когда вам придет уведомление, стрелки встанут на 9.15 и освободят пространство под текст.

Часы mVoice G2 порадуют своих владельцев голосовым управлением. На выбор пользователя, гаджет может «заговорить» голосом Siri (помощника iPhone), Alexa (помощник Amazon) и Google Assistant. Время часы показывают стрелками и также могут их раздвигать для показа уведомлений.

Гаджет Quotes Watch может смотивировать или рассмешить. Особенность часов в том, что они подбирают для владельцев цитаты или шутки. Также по желанию они могут подгружать для пользователей ленту Twitter. В часы внедрили e-ink, технологию которая используется в электронных книгах, что значительно снижает их энергопотребление.

Часы Matrix PowerWatch и вовсе убирают вопрос энергопотребления. Пользователи этих часов забудут о подзарядке, ведь их источником энергии станет запястье пользователя. Гаджет нагревается от тепла человеческой руки благодаря термоэлектрическим элементам, а маломощный процессор опускает планку энергопотребления до 30 микроватт.

Ранее сообщалось, что Apple научила свои умные часы диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.