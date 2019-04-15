Суд не продлил отстранения Мангера с должности председателя Херсонского облсовета, фото - Радио Свобода

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Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислав Мангер продолжит работать в областном совете Херсонской области. Шевченковский райсуд Киева 15 апреля не продолжил отстранение его от должности.

Прокуратура просила продлить срок отстранения, апеллируя к риску давления со стороны Мангера на потенциальных свидетелей, а также настаивая на необходимости проведения следственных действий, сообщает «Громадське».

Адвокаты председателя Херсонского облсовета утверждали, что тот только координирует проведение совещаний. Защита также настаивала на том, что предыдущий срок отстранения закончился 6 апреля, поэтому невозможно продолжить то, что уже завершилось. Представители Мангера обнародовали в суде и заявление депутатов облсовета, которые требуют вернуть своего председателя.

Мангер заверил суд, что не может влиять на депутатов, а показания против него подозреваемых Торбина и Павловского назвал противоречивыми.

Напомним, что 21 марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении Владислава Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского облсовета. Тогда Апелляционный суд решил оставить постановление Шевченковского райсуда без изменений. Суд отстранил Мангера от должности до 6 апреля.

Владислава Мангера подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой в июле 2018 года. От полученных травм она скончалась в ноябре 2018-го.

О подозрении Мангеру объявили 11 февраля, а 15 февраля суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Защитник Мангера сразу же внес залог и глава облсовета вышел из СИЗО.