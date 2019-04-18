Фаєр-шоу влаштували активісти перед засіданням щодо фігуранта справи Гандзюк, фото — Фейсбук Р.Сініцина

https://racurs.ua/ua/n120906-sud-u-vognyah-faier-shou-vlashtuvaly-aktyvisty-pered-zasidannyam-schodo-figuranta-spravy-gandzuk.html

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Декілька десятків активістів громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували 18 квітня фаєр-шоу біля приміщення Шевченківського райсуду столиці.

Сьогодні у цьому суді планували слухати справу Ігоря Павловського — одного із підозрюваних в організації вбивства громадської активістки та секретаря Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Павловському можуть змінити запобіжний захід.

Учасники акції тримали в руках портрет Гандзюк, а також фотографії, на яких показано страшні рани, яких зазнала Катерина під час нападу влітку 2018 року у Херсоні.

Засідання суду вдруге поспіль перенесли. Справу Павловського планували розглянути ще вчора, але призначили засідання на сьогодні.

Нова дата засідання — 19 квітня, 11.00. На Фейсбук-сторінці ініціативи повідомили, що ні адвокати, ні прокурори не знають про місце перебування Павловського.

Нагадаємо, що ймовірному співорганізатору вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловський змінили підозру. Тепер йдеться не про організацію, а укривання злочину.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколи Паламарчука, арештували 12 листопада 2018 року без альтернативи застави.

Нині адвокати просять змінити тримання під вартою на домашній арешт. Припускають, що Павловського змушують змінити свідчення представники голови Херсонської облради Владислава Мангера, який нещодавно опинився на волі і продовжує виконувати повноваження.