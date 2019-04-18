Готовим кошельки: реакция соцсетей на решение суда касательно ПриватБанка / Фото: Facebook

https://racurs.ua/n120911-grivne-prigotovitsya-k-pryjku-vverh-reakciya-socsetey-na-reshenie-suda-kasatelno-privatbanka.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева своим сегодняшним решением удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку и правительству касательно национализации «ПриватБанка». Служители Фемиды признали решение о выводе неплатежеспособного банка с рынка с участием государства противоправным.

Еще в декабря 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров «ПриватБанка», в частности Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, принял решение о национализации финучреждения. Банк перешел в собственность государства, а на его докапитализация из госбюджета потратили более 155 млрд грн. В сентябре прошлого года суд подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении «ПриватБанка» в категорию неплатежеспособных. Сегодня суд встал на сторону Коломойского.

Украинские пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на решение суда касательно «ПриватБанка», в частности из-за фигуры Коломойского, которого связывают с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

«Готовим кошельки. И готовимся платить. Мы уже раз заплатили за проблемы частного банка — «ПриватБанка», который был национализирован. Заплатили с нашего общего кошелька (бюджета) немало — более 5 млрд. долл… Каким решением нас ''осчастливят'' в дальнейшем? Возвратом банка бывшим владельцам или удовлетворением требований '' компенсации капитала'' владельцам? В какую сторону ни поверни — сплошная благодать нашим карманам. О других сопутствующих этой ''благодати'' не хочу даже вспоминать… «, — пишет политик Виктор Пинзеник.

«Два миллиарда разделить на 42 млн — это примерно по 50 долл. с каждого. Включая бабушек и грудных младенцев. Потянем же, не вопрос. Чтобы бабушке нашей новой звездочки было приятно», — пишет Виктор Трегубов.

«А можно скорость п***ца этого как-то уменьшить? Я не успеваю за этим темпом, у меня уже тапки дымят, а это только начало», — пишет другой пользователь.