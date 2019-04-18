Нову марку на честь видатного футболіста Лобановського ввела «Укрпошта». Фото: UA-Football

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Нову поштову марку на честь тренера та футболіста Валерія Лобановського ввела в обіг та презентувала «Укрпошта».

На новій марці вказані ім’я, прізвище та роки життя легендарного спортсмена (1939−2002 роки). З сьогоднішнього дня її можна придбати за вісім гривень у спеціалізованих точках продажу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Усього таких марок випустили у кількості 130 тис. шт. На честь введення обігу нової марки провели урочисту церемонію, на яку прийшли вихованці Лобановського: Володимир Бессонов, Ігор Бєланов та Олексій Михайличенко, а також дочка футболіста — Світлана.

Пам’ятна марка з’явиться у каталогах пошт 192 країн світу. Очікується, що найбільшим попитом вона буде користуватися серед вболівальників футболу, які захоплюються Лобановським.

За роки незалежності України компанія випустила близько 1600 пам’ятних марок та блоків. Марки мають на меті виділити спортивні досягнення, архітектурні пам’ятки України, нагадати про видатних особистостей та висвітлити фрагменти історії.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» випустила пам’ятку марку на честь Кузьми Скрябіна. ЇЇ приурочили до 50-ліття з дня народження музиканта.