Новую марку в честь выдающегося футболиста Лобановского ввела «Укрпочта». Фото: UA-Football

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Новую почтовую марку в честь тренера и футболиста Валерия Лобановского ввела в оборот и представила «Укрпочта».

На новой марке указаны имя, фамилия и годы жизни легендарного спортсмена (1939−2002 годы). С сегодняшнего дня ее можно приобрести за восемь гривен в специализированных точках продаж. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Всего таких марок выпустили в количестве 130 тыс. шт. В честь введения обращения новой марки провели торжественную церемонию, на которую пришли воспитанники Лобановского: Владимир Бессонов, Игорь Беланов и Алексей Михайличенко, а также дочь футболиста — Светлана.

Памятная марка появится в каталогах почт 192 стран мира. Ожидается, что наибольшим спросом она будет пользоваться среди болельщиков футбола, которые увлекаются Лобановским.

За годы независимости Украины компания выпустила около 1600 памятных марок и блоков. Марки призваны выделить спортивные достижения, архитектурные памятники Украины, напомнить о выдающихся личностях и осветить фрагменты истории.

Ранее сообщалось, что «Укрпочта» выпустила памятку марку в честь Кузьмы Скрябина. Ее приурочили к 50-летию со дня рождения музыканта.