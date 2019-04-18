Погода в Украине 19 апреля. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 19 апреля будет прохладной. Ночью в восточных регионах прогнозируют заморозки до 3−5° ниже нуля.

Днем в большинстве областей ожидается солнечный день, дожди пройдут только в Черниговской, Киевской и ряде центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 19 апреля будет облачной, синоптики обещают дожди в течение суток. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4−6° тепла, а днем ​​поднимется до 12−14° выше нуля.

Во Львове 19 апреля прогнозируют теплый и солнечный день. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля, а днем ​​поднимутся до 14−16° тепла.

Погода в Днепре завтра, 19 апреля, будет солнечной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 3−5° выше нуля, а днем ​​потеплеет до 11−13°.

В Харькове 19 апреля будет солнечно. Ночью синоптики прогнозируют заморозки 1−3° ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12° тепла.

Погода в Одессе 19 апреля будет теплой и дождливой. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3−5° тепла, а днем ​​поднимется до 13−15° выше нуля.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури в Киеве 19 апреля. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.