Погода в Украине 19 апреля: в большинстве областей ожидаются заморозки (КАРТА)https://racurs.ua/n120908-pogoda-v-ukraine-19-aprelya-v-bolshinstve-oblastey-ojidautsya-zamorozki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 19 апреля будет прохладной. Ночью в восточных регионах прогнозируют заморозки до 3−5° ниже нуля.
Днем в большинстве областей ожидается солнечный день, дожди пройдут только в Черниговской, Киевской и ряде центральных областей, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 19 апреля будет облачной, синоптики обещают дожди в течение суток. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4−6° тепла, а днем поднимется до 12−14° выше нуля.
Во Львове 19 апреля прогнозируют теплый и солнечный день. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля, а днем поднимутся до 14−16° тепла.
Погода в Днепре завтра, 19 апреля, будет солнечной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 3−5° выше нуля, а днем потеплеет до 11−13°.
В Харькове 19 апреля будет солнечно. Ночью синоптики прогнозируют заморозки 1−3° ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12° тепла.
Погода в Одессе 19 апреля будет теплой и дождливой. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3−5° тепла, а днем поднимется до 13−15° выше нуля.
Метеорологи не прогнозируют магнитные бури в Киеве 19 апреля. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.