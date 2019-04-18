Погода в Україні 19 квітня. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 19 квітня буде прохолодною. Вночі у східних регіонах прогнозують заморозки до 3−5° нижче нуля.

Вдень у більшості областей очікується сонячний день, дощитиме лише у Чернігівській, Київській та низці центральних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у Києві 19 квітня буде хмарною, синоптики обіцяють дощі протягом доби. Температура повітря вночі коливатиметься від 4−6° тепла, а вдень підніметься до 12−14° вище нуля.

У Львові 19 квітня прогнозують теплий та сонячний день. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 3−5° вище нуля, а вдень піднімуться до 14−16° тепла.

Погода у Дніпрі завтра, 19 квітня, буде сонячною, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі складатиме 3−5° вище нуля, а вдень потеплішає до 11−13°.

У Харкові 19 квітня буде сонячно. Вночі синоптики прогнозують заморозки 1−3° нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10−12° тепла.

Погода в Одесі 19 квітня буде теплою та дощовитою. Температура повітря вночі коливатиметься від 3−5° тепла, а вдень підніметься до 13−15° вище нуля.

Метеорологи не прогнозують магнітних бурь у Києві 19 квітня. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.