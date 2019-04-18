Гройсман про рішення суду щодо «ПриватБанку»: Буде оскарження, без політики. Фото: ТСН

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Факт незаконності націоналізації «ПриватБанку» оскаржать у суді. Для цього у Мінфіна та Нацбанка буде 30 днів після отримання повного тексту рішення. Його підготовлять у найближчі десять днів.

Апеляційні скарги на рішення окружного адмінсуду Києва вже почали готувати. Судові процеси жодним чином не вплинули на фінансову установу і наразі вона стабільно працює. Про це повідомим прем'єр міністр України Володимир Гройсман на брифінгу.

Гройман заявив, що держава докапіталізувала установу на 155 млрд грн і тепер його хвилює збереження ресурсів держави та грошей вкладників.

Під час брифінгу в Гроймана спитали щодо ймовірного зв’язку між бізнесменом Ігорем Коломойським та кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, але він заявив, що не буде політизувати цю ситуацію.

Суддя окружного адмінсуду столиці Богдан Санін, у свою чергу, розповів, що за цим позовом пройшло понад 16 засідань, а у справі нараховується понад 50 томів. Цим пояснюється той факт, що справу розглядають вже понад два роки.

Закритий режим засідання обумовлений збереженням банкової таємниці. Відповідне клопотання подавав Нацбанк.

Окружний адмінсуд міста Києва розглянув позов бізнесмена Ігоря Коломойського та визнав націоналізацію незаконною. Коломойський подав позов до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабміну, Національного банку України (НБУ) и фонду гарантування вкладів фізосіб.

Раніше повідомлялося, що господарський суд міста Києва днями відклав розгляд позову бізнесмена Ігоря Коломойського про поверненням йому акцій «ПриватБанку» до 7 травня.