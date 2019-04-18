Порошенко попередив про загрозу дефолту через скасування націоналізації «Привату». Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n120917-poroshenko-poperedyv-pro-zagrozu-defoltu-cherez-skasuvannya-nacionalizaciyi-pryvatu-video.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко попередив українців про загрозу дефолту через скасування націоналізації «ПриватБанку».

Порошенко у терміновому телезверненні заявив, що рішення суду може привести до економічної кризи та втрати грошей мільйонами клієнтів. Президент також вважає, що сьогоднішнє рішення суду є частиною задуму олігарха Ігоря Коломойського.

У своєму зверненні Порошенко знов нагадав про свого опонента кандидата Володимира Зеленського, якого, за словами президента, підтримують російські політики та Миколай Азаров.

Порошенко заявляє, що реваншисти мають намір скасувати люстрацію та електронне декларування статків для державних службовців.

Тим часом у штабі Зеленського програш Нацбанку також відкоментували. На сторінці команди Зеленського у соцмережах з’явилося повідомлення, що НБУ не відстоює інтереси держави.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Нацбанк оскаржить рішення суду найближчим часом і вже готує апеляційні скарги.