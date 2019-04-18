Порошенко предупредил об угрозе дефолта из-за отмены национализации «Привата». Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n120917-poroshenko-predupredil-ob-ugroze-defolta-iz-za-otmeny-nacionalizacii-privata-video.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации «ПриватБанка».

Порошенко в срочном телеобращении заявил, что решение суда может привести к экономическому кризису и потере денег миллионами клиентов. Президент также считает, что сегодняшнее решение суда является частью замысла олигарха Игоря Коломойского.

В своем обращении Порошенко вновь напомнил о своем оппоненте кандидате Владимире Зеленском, которого, по словам президента, поддерживают российские политики и Николай Азаров.

Порошенко заявляет, что реваншисты намерены отменить люстрацию и электронное декларирование имущества для государственных служащих.

Между тем в штабе Зеленского проигрыш Нацбанка также откомментировали. На странице команды Зеленского в соцсетях появилось сообщение, что НБУ не отстаивает интересы государства.

Как ранее сообщал «Ракурс», Нацбанк обжалует решение суда в ближайшее время и уже готовит апелляционные жалобы.