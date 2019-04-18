Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко предупредил об угрозе дефолта из-за отмены национализации «Привата». Фото: ТАСС

Порошенко предупредил об угрозе дефолта из-за отмены национализации «Привата» (ВИДЕО)

18 апр 2019, 18:46
999

Президент Украины Петр Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации «ПриватБанка».

Порошенко в срочном телеобращении заявил, что решение суда может привести к экономическому кризису и потере денег миллионами клиентов. Президент также считает, что сегодняшнее решение суда является частью замысла олигарха Игоря Коломойского.

В своем обращении Порошенко вновь напомнил о своем оппоненте кандидате Владимире Зеленском, которого, по словам президента, поддерживают российские политики и Николай Азаров.

Порошенко заявляет, что реваншисты намерены отменить люстрацию и электронное декларирование имущества для государственных служащих.

Между тем в штабе Зеленского проигрыш Нацбанка также откомментировали. На странице команды Зеленского в соцсетях появилось сообщение, что НБУ не отстаивает интересы государства.

Команда Зеленского прокомментировала отмену национализации "Привата". Фото: Twitter

Как ранее сообщал «Ракурс», Нацбанк обжалует решение суда в ближайшее время и уже готовит апелляционные жалобы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше