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Ракурс
Без паники: НБУ не подтвердил информацию об ограничении на снятие наличных в "Привате". Фото: LIGA

Без паники: НБУ не подтвердил информацию об ограничении на снятие наличных в «Привате»

18 апр 2019, 18:09
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Национальный банк Украины не подтвердил информацию об ограничении на снятие наличных в банкоматах и ​​кассах «ПриватБанка».

Также в учреждении ответили относительно возмещения 200 млрд грн бывшим владельцам банка. Так, первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что для возмещения должен быть доказан факт причинения убытков истцом в суде. Об этом она сообщила на брифинге.

Рожкова рассказала, что согласно оценке аудитов и расследований, «ПриватБанк» имел отрицательный капитал на момент его признания неплатежеспособным. В связи с этим государство потратило на него 155,3 млрд грн для докапитализации учреждения.

Рожкова отметила, что в банк вложили государственные средства и возмещать их должны государству.

Представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Вадим Денисенко заявил, что все депозиты и вклады украинцев гарантированы государством, так как пока банк находится в его собственности, а решение суда о незаконности национализации не вступило в силу.

Как ранее сообщал «Ракурс», решение суда о незаконности национализации «ПриватБанка» будет обжаловано. Апелляционные заявления уже готовятся.

Источник: Ракурс


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