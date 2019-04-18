В Триполи военный конфликт погубил более 200 человек, еще 900 ранены. Фото: RFI

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В Ливии жертвами боев в столице (Триполи) стали 205 человек. Еще 913 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Количество погибших и пострадавших во время боев между повстанцами и силами официального правительства постоянно увеличивается. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Ливии на своей странице в Twitter.

Повстанцами Ливийской народной армии командует генерал Халиф Хафтар. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе регулярно призывает командующего прекратить боевые действия, чтобы избежать гибели мирного населения, но пока безрезультатно.

Халиф Хафтар в 1969 году участвовал в перевороте Муаммара Каддафи и после конфликта с новым правителем уехал в США. Он вернулся в 2011 году, когда Каддафи убили и в стране началась борьба за власть.

Бои под столицей начались 4 апреля, а уже 8 апреля была использована боевая авиация.

Мировое сообщество призывает стороны прекратить кровопролитие, однако у армии повстанцев появились свои защитники. Так, Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом прекратить наступление на столицу.

Ранее сообщалось, что США призвали прекратить кровопролитие в Ливии.