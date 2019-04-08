Москва заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии: РФ и Египет поддерживают наступление на Триполи / Фото: Военное обозрение

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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом ко всем вооруженным формированиям, выступающим на стороне «Ливийской национальной армии» (ЛНА) под руководством генерала Халифы Хафтара, прекратить наступление на Триполи.

Во время боевых действий в течение нескольких дней близ столицы Ливии погибли более 20 человек, еще 27 получили ранения. Военные действия в стране возобновились после того, как Халифа Хафтар, которого, по данным ВВС, поддерживают Россия и Египет, отдал приказ подконтрольным ему военным начать наступление на ливийский город, пишет DW.

Глава правительства страны Фаиз Сарадж обвинил Хафтара в измене и организации военного переворота. В то же время голосование по проекту заявления ООН состоялось 7 апреля. По информации источников AFP, Москва настаивала на распространении призыва прекратить боевые действия на всех участников конфликта в Ливии. Великобритания подчеркивала, что наступление должен прекратить Хафтар, а другие стороны — поддержать деэскалацию конфликта в регионе.

Напомним, столкновения между военными отрядами Хафтара и силами признанного ООН правительства в Триполи обострились. ЛНА осуществила авиаудары по пригороду Триполи. Вследствие боев погиб уже 21 человек. Представители Хафтара сообщили о гибели 14 своих боевиков.

Халифа Хафтар свыше 40 лет активно участвует в политической и военной жизни Ливии. В 1969 году он участвовал в перевороте, который организовал Муаммар Каддафи. После конфликта с Каддафи Хафтар выехал в США. В 2011 году, когда в стране началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке Ливии.