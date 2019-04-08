Во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, фото: «Прямий»

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Ракурс

Во втором туре президентских выборов, голосования на котором состоится 21 апреля, возможно перетекание голосов между финалистами президентской гонки — действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Все зависит от того, смогут ли оба кандидата четко очертить перед избирателями свое видение решения ключевых проблем государства. Об этом в материале для издания «Украинская правда» отмечает аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

Так, Зеленский может получить голоса избирателей Порошенко, для кого эти вопросы важны, но не устраивает личные качества действующего главы государства или его политика в других сферах. Аналогично, действующий президент может получить голоса части избирателей Зеленского, если шоумен не сможет во время дебатов четко очертить эти вопросы.

Отмечается, что вопрос дебатов более важен для избирателей Порошенко. Однако 38% избирателей Зеленского считают участие в дебатах обязательным, а еще треть — желательным. То есть шоумен в случае отказа от дебатов может потерять поддержку части своих избирателей.

С другой стороны — среди избирателей Зеленского несколько большая доля тех, на чей выбор дебаты не повлияют.

В то же время социологи отмечают риски, которые будет иметь для Зеленского участие в дебатах, поскольку его избиратели меньше знакомы с предложениями своего кандидата. Может оказаться, что позиции шоумена по тем или иным вопросам будут противоречить представлениям части его электората.

Поэтому вариант воздержаться от дебатов, несмотря на риски потери части электората, для которого они являются важными, может быть для Зеленского более выгодным.

Напомним, Центральная избирательная комиссия недавно приняла постановление о проведении второго тура президентских выборов и одобрила внесение в бюллетень фамилий двух кандидатов.